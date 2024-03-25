Овечкин рассказал, как хотел бы закончить сезон Александр Овечкин заявил, что не хочет заканчивать сезон без плей-офф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Овечкин

Нападающий хоккейной «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в последних играх его партнеры по клубу чувствуют уверенность, сообщил официальный сайт команды. Хоккеист хочет продолжить играть.

Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть, — заверил Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ 24 марта со счетом 3:0 разгромил «Виннипег Джетс». Овечкин смог записать две шайбы на свой счет. В настоящее время «Вашингтон» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и имеет право выступить в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне россиянин выходил на лед в 67 матчах регулярного чемпионата, сделал 32 результативные передачи и забросил 26 шайб. В пяти последних матчах Овечкин сделал одну результативную передачу и забросил восемь шайб.

Ранее Овечкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». «Дубль» российского хоккеиста позволил ему подняться на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Его отставание от лидера рейтинга канадца Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб.