Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США Хоккеист Овечкин: я не испытываю русофобию в США

Фото: JOEL MARKLUND/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не сталкивается с русофобией в США, передает «Матч ТВ». При этом ранее некоторые американские болельщики предлагали запретить хоккеисту въезд в страну за то, что он принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» в Москве.

Нет, не испытываю русофобию в США. У нас такого нет. У нас все дружно, все сплочены, — заявил капитан «Вашингтона».

Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо». В 2005 году он перешел в американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

30 июня американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.

В свою очередь спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему Александр Овечкин, выступая за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», не будет испытывать проблем в США. По мнению журналиста, дело в экономике: «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а «нищеброды из Вашингтона».