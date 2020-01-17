Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», когда нападающий команды-соперников Майлзо Вуд ударил россиянина клюшкой в лицо.
После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить, — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы, писал NEWS.ru.
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