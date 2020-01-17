https://static.news.ru/photo/7a89f2e0-3912-11ea-9d74-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», когда нападающий команды-соперников Майлзо Вуд ударил россиянина клюшкой в лицо.

После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить, — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Ранее Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы, писал NEWS.ru.