Овечкин провел худший сезон в НХЛ: о рекорде Гретцки можно забыть?

Фото: Matt Slocum/AP/TASS

Александр Овечкин в чемпионате НХЛ: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2

Завершился очередной регулярный чемпионат НХЛ, в котором российские хоккеисты без намека на дискриминацию могут сражаться с лучшими игроками планеты. Многие из них показали высокие результаты. О достижениях Александра Овечкина, рекордах Никиты Кучерова и Артемия Панарина, а также об успехах и неудачах других россиян в сильнейшей лиге мира — в материале NEWS.ru.

«Вашингтон» с Овечкиным заскочил в плей-офф

Одним из главных сюжетов чемпионата НХЛ была погоня форварда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в «регулярке». Перед стартом турнира капитан «столичных» отставал от канадца на 72 шайбы.

Начало сезона выдалось неудачным для Ови. В 2023-м он забросил всего семь шайб, а в ноябре — декабре установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии, которая составила 14 матчей. Однако в 2024-м дела россиянина пошли на лад, весной он и вовсе считался одним из лучших игроков НХЛ.

Форвард резко повысил результативность и забросил несколько важнейших шайб, в том числе в ворота «Филадельфии» (2:1) в заключительном и решающем матче. Эта победа позволила «Вашингтону» попасть в плей-офф с последнего, восьмого места в Восточной конференции.

Фото: Matt Slocum/AP/TASS Чемпионат НХЛ: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2

Россиянин приблизился к рекорду Гретцки

Всего Овечкин забросил 31 шайбу в минувшем сезоне. До рекорда ему остается 41 гол. Вполне возможно, что достижение Гретцки падет уже по итогам следующей «регулярки».

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьет рекорд Гретцки по результативности. А может быть, и в следующем году попробует. Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», — заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Помимо 31 гола, Овечкин сделал 34 результативные передачи, однако его коэффициент полезности составил «-22». Этот показатель красноречиво свидетельствует о том, насколько неудачно играл в этом сезоне «Вашингтон» и с каким сумасшедшим везением связано попадание команды в плей-офф.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Малкин второй раз подряд не попал в плей-офф с «Питтсбургом»

Еще один заслуженный российский ветеран НХЛ Евгений Малкин также сильно провел заключительный отрезок чемпионата. Форвард «Питтсбурга» с конца марта по середину апреля забросил семь шайб и сделал пять результативных передач. Его команда одержала семь побед в десяти матчах, однако этого оказалось недостаточно, чтобы заскочить в плей-офф. «Пингвины» не примут участие в битве за Кубок Стэнли во втором сезоне подряд, но в активе у Малкина уже есть три титула.

«Правильно нам говорят перед сезоном, что самые важные очки нужно набирать в октябре, ноябре, декабре. Потом одного очка может не хватить. Так у нас второй год и получается», — заявил Малкин в интервью «Матч ТВ».

Фото: Gene J. Puskar/AP/TASS Евгений Малкин (слева) в чемпионате НХЛ: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:4

Панарин вместе с «Рейнджерсом» выиграл регулярный чемпионат

Гораздо успешнее регулярный чемпионат сложился для самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ — Панарина. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» провел сумасшедший сезон и внес огромный вклад в победу команды в турнире. Нападающий установил личные рекорды по голам (49) и набранным очкам в сезоне (120).

По второму показателю он повторил личный рекорд Сергея Федорова. Больше очков из россиян набирали лишь Никита Кучеров и Александр Могильный. Панарин также переписал несколько клубных рекордов. В нынешнем сезоне он быстрее всех в истории «Рейнджерса» добрался до отметки в 400 набранных очков в НХЛ. Панарин стал первым игроком «рейнджеров» в XXI веке, который отличился в девяти встречах подряд.

Кроме того, ни одному хоккеисту клуба из Нью-Йорка до Панарина не удавалось проводить больше 64 матчей с набранными очками за сезон. Россиянин перекрыл это достижение.

«Он суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи. Я очень рад, что он в нашей команде», — высказался о Панарине его одноклубник Мика Зибанеджад в интервью сайту НХЛ.

Фото: Paul Sancya/AP/TASS Артемий Панарин в чемпионате НХЛ: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4

Федотов завершил переезд в НХЛ

Летом 2022 года российский вратарь Иван Федотов должен был перейти из московского ЦСКА в «Филадельфию», однако в последний момент переход сорвался. Хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге, объявили уклонистом и отправили проходить службу в армии. По возвращении Федотов продолжил играть за ЦСКА, несмотря на протесты НХЛ и IIHF.

Однако в марте этого года вратарь расторг контракт с красно-синими по обоюдному согласию сторон и присоединился к «Филадельфии». 2 апреля Федотов дебютировал в НХЛ, пропустив две шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Затем вратарь провел еще две встречи в лиге, в которых пропустил по четыре гола.

Фото: Graham Hughes/AP/TASS Иван Федотов (слева)

Кучеров стал главным героем регулярного чемпионата

Форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провел лучший сезон в карьере. Он установил личный рекорд по количеству набранных очков (144). Это лучшее достижение среди российских игроков за всю историю НХЛ. Никому из его соотечественников ранее не удавалось сделать 100 результативных передач за сезон. Впечатляет еще один статистический показатель Кучерова. Половина шайб «Тампы» была заброшена при участии игрока.

Кучеров с большой долей вероятности станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. У его главного преследователя Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» 138 очков. В последнем матче против «Эдмонтон Ойлерс» канадцу нужно набрать шесть очков, чтобы догнать россиянина. Задача выглядит чрезвычайно сложной.

Фото: Chris O'Meara/AP/TASS Никита Кучеров в чемпионате НХЛ: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:4

«Никогда не знаешь, сколько раз произойдет подобное. Когда в 2019 году он набрал 128 очков, думал ли я, что он сможет достичь этого снова? Я не был до конца уверен. Но он значительно превзошел свое достижение. Он как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. И это впечатляет. Каждый должен дорожить этим моментом. Запомните, что вы были здесь сегодня вечером, когда это произошло», — заявил пресс-службе «Тампы» главный тренер команды Джон Купер, комментируя достижения Кучерова.

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