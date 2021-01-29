Овечкин принёс победу «Вашингтону» в игре против «Бостона»

https://static.news.ru/photo/4109044c-6374-11eb-bf64-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Capitals/twitter.com

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме добился победы над «Бостоном» со счётом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Решающую шайбу столичной команды забросил её капитан Александр Овечкин, которому для этого потребовалось лишь 28 секунд овертайма.

Также во втором периоде встречи Овечкин отметился результативной передачей на Тома Уилсона, который на 31-й минуте сделал счёт 3:0 в пользу «Вашингтона».

THINGS YOU LOVE TO SEE: pic.twitter.com/qZGDQeILVc — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Это был первый матч российского капитана после четырёхматчевой «коронавирусной дисквалификации». Теперь на счету Овечкина стало 7 очков (2 гола + 5 передач) в новом сезоне НХЛ. Его российские партнёры по команде и дисквалификации матч пропустили. Дмитрий Орлов не попал в заявку, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов по-прежнему значатся в списке по COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре российских игрока клуба «Вашингтон Кэпиталз» были отстранены от четырёх матчей и тренировок из-за нарушений протокола коронавируса. Имена эти «обмусолил» весь Интернет вдоль и поперёк и, конечно, встал на защиту спортсменов. Обратная сторона медали в истории с россиянами представлена в материале NEWS.ru.