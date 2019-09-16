https://static.news.ru/photo/8f298230-d8a8-11e9-bc32-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) необходимо вернуть затемнённые визоры.

По его словам, правила в хоккее необходимо изменить, чтобы игра стала интереснее для болельщиков.

Хотел бы вернуть в НХЛ затемнённые визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это, — отметил спортсмен.

Он призвал не слушать вратарей, которые выступают против визоров, потому что они якобы не видят глаза игроков, передаёт Sportsnet .

Как ранее писал News.ru, Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом 2019 года. В рейтинге российской редакции издания GQ он опередил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.