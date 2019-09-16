Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) необходимо вернуть затемнённые визоры.
По его словам, правила в хоккее необходимо изменить, чтобы игра стала интереснее для болельщиков.
Хотел бы вернуть в НХЛ затемнённые визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это, — отметил спортсмен.
Он призвал не слушать вратарей, которые выступают против визоров, потому что они якобы не видят глаза игроков, передаёт
Как ранее писал News.ru, Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом 2019 года. В рейтинге российской редакции издания GQ он опередил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.