Овечкин повторил рекорд в НХЛ 15-летней давности

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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба московского «Динамо». Причина смерти не уточняется.

Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении. Яшин выступал за «Динамо»...