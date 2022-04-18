Овечкин повторил рекорд в НХЛ 15-летней давности

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 48-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и повторил рекорд Теему Селянне по голам для игроков в возрасте 36 лет и старше. Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:2.
На счету Александра Овечкина 48 голов в 74 играх. В сезоне-2006/07 финский хоккеист Теему Селянне забил 48 шайб в 82 матчах.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету российского форварда 778 шайб. До Горди Хоу, который располагается на второй строчке, осталось 23 шайбы.