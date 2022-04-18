18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Хоккей

Овечкин повторил рекорд в НХЛ 15-летней давности

10:12, 19 апреля 2022
Овечкин повторил рекорд в НХЛ 15-летней давности Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sortswire/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 48-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и повторил рекорд Теему Селянне по голам для игроков в возрасте 36 лет и старше. Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:2.

На счету Александра Овечкина 48 голов в 74 играх. В сезоне-2006/07 финский хоккеист Теему Селянне забил 48 шайб в 82 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету российского форварда 778 шайб. До Горди Хоу, который располагается на второй строчке, осталось 23 шайбы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео