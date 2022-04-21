Овечкин повторил рекорд Гретцки и Босси по сезонам в НХЛ с 50 голами

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов с 50 и более голами, сообщает пресс-служба лиги. Это произошло в девятый раз в карьере россиянина и позволило ему догнать рекордсменов — канадцев Майка Босси и Уэйна Гретцки.

Дубль в ворота «Вегаса» помог Овечкину сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас в активе россиянина 780 шайб, у Хоу — 801.

Ранее Овечкин забил 48-й гол в сезоне в НХЛ и повторил рекорд Теему Селянне по голам для игроков в возрасте 36 лет и старше. Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 3:2.