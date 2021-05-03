Овечкин после травмы сыграл с «Рейнджерс» лишь 39 секунд

https://static.news.ru/photo/275469e2-ac85-11eb-b240-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: David Hahn/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3. В игре появился на льду капитан столичной команды Александр Овечкин, пропустивший четыре матча из-за травмы.

Однако помочь своим партнёрам россиянин не смог. Он сыграл только 39 секунд, а покинув лёд, ушёл в раздевалку. Пресс-служба клуба позже пояснила, что у россиянина повреждение нижней части тела.

Кроме Овечкина не помогли «Вашингтону» нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов. Они не появились на льду, поскольку опоздали на предматчевую установку.

Зато очередные очки набрали россияне из «Рейнджерс». Нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Теперь в его активе 58 очков (17 голов + 41 передача) в 42 матчах сезона. Одной результативной передачей отметился его одноклубник Павел Бучневич. У него теперь 45 очков (20+25) в 52 играх. «Рейнджерс» после поражения потерял шансы на выход в плей-офф.

Ранее стало известно, что 23 апреля Александр Овечкин получил травму в концовке основного времени матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Выездная игра регулярного чемпионата НХЛ закончилась для россиянина за 2:49 до конца третьего периода. Причём форвард не отправился в раздевалку, а со скамейки запасных наблюдал за окончанием поединка.