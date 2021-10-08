Овечкин попал в зявку сборной России на Олимпиаду в Пекине

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Объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В неё вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров, сообщает Twitter Федерации Хоккея России (ФХР).

36-летний Александр Овечкин — форвард «Вашингтон Кэпиталз». В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

27-летний Андрей Василевский — вратарь «Тампы-Бэй», а 28-летний форвард Никита Кучеров — его одноклубник. Оба они являются двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Сборная России на Олимпиаде сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На них впервые с Сочи-2014 сыграют хоккеисты НХЛ.

23 сентября Овечкин рассказал о сложностях адаптации в США в начале карьеры.