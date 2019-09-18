https://static.news.ru/photo/4f3503f0-da3a-11e9-8d13-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Meng Yongmin/Xinhua/Global Look Press

Президент Федерации хоккея США Джим Смит сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит международную награду имени Уэйна Гретцки.

Церемония награждения пройдёт 12 декабря, после чего россиянина включат в Зал славы хоккея США. По словам Смита, Овечкин внёс огромный вклад в развитие этого вида спорта в США.

Овечкин является представителем следующего поколения хоккеистов в Вашингтоне, — приводит « Матч ТВ » слова президента Федерации хоккея США.

Как ранее писал News.ru, Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом 2019 года. В рейтинге российской редакции издания GQ он опередил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.