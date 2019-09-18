Президент Федерации хоккея США Джим Смит сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит международную награду имени Уэйна Гретцки.
Церемония награждения пройдёт 12 декабря, после чего россиянина включат в Зал славы хоккея США. По словам Смита, Овечкин внёс огромный вклад в развитие этого вида спорта в США.
Овечкин является представителем следующего поколения хоккеистов в Вашингтоне, — приводит «Матч ТВ» слова президента Федерации хоккея США.
Как ранее писал News.ru, Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом 2019 года. В рейтинге российской редакции издания GQ он опередил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.