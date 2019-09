Эту информацию в своём Twitter распространил журналист Том Гулитти. По его сообщениям, после получения повреждения он закричал от боли. После этого Овечкин покинул лёд в сопровождении товарищей по команде. Предположительно, российский игрок получил повреждение левой ноги.



Сроки восстановления и степень серьёзности травмы не называются.

"It's probably the best shot in the history of the game. " An in-depth look at Alex Ovechkin's left circle one-timer. How many goals he's scored that way. Why it's increased in 2nd half of his career. What makes it unique. Why's it so hard to stop/defend. https://t.co/aDZInaEmaY