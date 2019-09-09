https://static.news.ru/photo/d373ce5e-d318-11e9-b74a-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал повреждение на тренировке команды.

Эту информацию в своём Twitter распространил журналист Том Гулитти. По его сообщениям, после получения повреждения он закричал от боли. После этого Овечкин покинул лёд в сопровождении товарищей по команде. Предположительно, российский игрок получил повреждение левой ноги.



Сроки восстановления и степень серьёзности травмы не называются.

"It's probably the best shot in the history of the game. " An in-depth look at Alex Ovechkin's left circle one-timer. How many goals he's scored that way. Why it's increased in 2nd half of his career. What makes it unique. Why's it so hard to stop/defend. https://t.co/aDZInaEmaY — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 1 февраля 2019 г.

В прошлом сезоне Александр Овечкин сыграл 101 матч во всех турнирах, в его активе суммарно 106 (59+47) очков.

Ранее Овечкин призвал поклонников поддержать дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, писал News.ru.