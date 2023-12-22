Овечкин забил 900 голов в чемпионатах и плей-офф НХЛ Овечкин заработал статус второго игрока в НХЛ, забросившего 900 шайб за карьеру

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал статус второго в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игрока, который смог забросить 900 шайб за карьеру, сообщает РИА Новости. В счет идут голы в рамках чемпионатов и плей-офф.

В матче регулярного первенства против «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин заработал 900-ю шайбу. В общей сложности за карьеру 38-летний россиянин забросил 828 шайб в «регулярках» и 72 — в плей-офф. До этого момента в истории НХЛ был только один игрок, который смог суммарно заработать 900 голов. Это канадец Уэйн Гретцки. Его «послужной список» насчитывает 1016 шайб (894 в чемпионатах и 122 в плей-офф).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Он отметил, что последнее время российский хоккеист стал медленнее набирать очки из-за слабой игры партнеров по команде.

Также Кожевников давал прогноз относительно результатов Овечкина в новом сезоне лиги. Он призвал поклонников спортсмена не расстраиваться из-за слабого старта и выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в любом случае забьет «свои 30–40 шайб».