https://static.news.ru/photo/f5c185a2-ce16-11e9-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meng Yongmin/Xinhua/Global Look Press

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился мнением касаемо своего рейтинга лучших игроков в симуляторе NHL20.

Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше, — написал Овечкин на своей странице в Twitter.

Лидером стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Его общий рейтинг — 94 балла, а скорость 22-летнего канадца оценили на 96. На втором месте оказался капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (93). Тройку лучших замыкает Никита Кучеров, играющий в «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 92 очками.

Александр Овечкин оказался четвёртым. В его активе также 92 балла.

В прошедшем сезоне Овечкин забросил 51 шайбу и отдал 38 голевых передач. В плей-офф «Вашингтон» вылетел в первом же раунде.

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