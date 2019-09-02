Лидером стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Его общий рейтинг — 94 балла, а скорость 22-летнего канадца оценили на 96. На втором месте оказался капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (93). Тройку лучших замыкает Никита Кучеров, играющий в «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 92 очками.
Александр Овечкин оказался четвёртым. В его активе также 92 балла.
В прошедшем сезоне Овечкин забросил 51 шайбу и отдал 38 голевых передач. В плей-офф «Вашингтон» вылетел в первом же раунде.
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