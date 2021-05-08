Овечкин помог деньгами американской женской футбольной команде

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором команды «Вашингтон Спирит», выступающий в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL), сообщает ESPN.

Важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всём мире. Для меня также важно оказывать поддержку команде из округа Колумбия. Мы с женой любим смотреть футбол, американский футбол и бейсбол, — приводит слова Овечкина ESPN.

Также хоккеист заметил, что его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина учила его уважать профессиональных спортсменов вне зависимости от их пола.

Как сообщалось ранее, капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обогнал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Канадский нападающий набрал три очка, забросив две шайбы и совершив одну результативную передачу, в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии».