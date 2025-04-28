Овечкин неудачно совершил силовой прием и влетел на скамью запасных Овечкин врезался в скамью запасных «Монреаля» из-за неудачного приема

Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

В четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» произошел необычный эпизод с участием капитана столичной команды Александра Овечкина. В первом периоде россиянин попытался провести силовой прием против защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Каррье. Однако игрок соперников сумел увернуться, и Овечкин по инерции оказался на скамейке запасных «Канадиенс».

В результате этого момента Каррье потерял равновесие и получил травму ноги, из-за чего был вынужден покинуть ледовую площадку до конца матча. «Кэпиталз» сравняли счет 3:3 благодаря голу Овечкина на 2:39 третьего периода, но «Монреаль» вернул себе лидерство 4:3 благодаря шайбе Кристиана Дворжака на 4:17 после сильного форчека Джоэла Армиа. Встреча завершилась победой «Канадиенс» со счетом 6:3.

Недавно Овечкин впервые за всю карьеру забил в овертайме в матче плей-офф НХЛ. Хоккеист забросил 970-ю и 971-ю шайбы в лиге с учетом игр на вылет. Форвард показал такой результат в матче против «Монреаля». Команда Овечкина одержала победу со счетом 3:2, благодаря чему он занял 14-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский до этого пропустил шесть шайб в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Флориды». Он также совершил 10 сейвов на льду, что составило 62,5% отраженных бросков. Такой результат стал худшим для голкипера за всю карьеру в НХЛ. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу соперников команды Василевского.