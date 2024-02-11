Овечкин на шаг приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ Овечкин забросил 834-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки ему осталось 60 голов

Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одну из шайб в ходе встречи забросил в ворота соперника российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, еще на шаг приблизившись к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Россиянин забил гол на 60-й минуте встречи, также он записал в свой актив результативную передачу. В текущем сезоне спортсмен провел 47 матчей и забросил 12 шайб, продлив голевую серию до четырех матчей.

В общей сложности за время выступлений в НХЛ Овечкин забил 834 гола и находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Лиги. Он уступает 60 голов канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который за время выступлений сумел отправить в ворота соперников 894 шайбы.

Клуб «Вашингтон» в игре с «Бостоном» прервал серию из шести поражений. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает текущее седьмое — предпоследнее — место, имея в активе 53 очка за 50 матчей. В свою очередь «Бостон» с 73 очками после 52 игр возглавляет таблицу Атлантического дивизиона.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Он отметил, что в последнее время российский хоккеист стал медленнее набирать очки из-за слабой игры партнеров по команде.