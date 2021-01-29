Овечкин и Орлов вернутся к тренировкам после отстранения

https://static.news.ru/photo/021aa00a-6316-11eb-9c45-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов допущены к тренировкам и матчам после отстранения. Об этом сообщила журналист Саманта Пелл.

20 января НХЛ запретила Овечкину и Орлову тренироваться или играть на протяжении четырёх матчей по причине нарушения медицинских протоколов. Также клуб был оштрафован на $100 тысяч. Как сообщается, игроки уже отбыли период отстранения от тренировок и игр.

30 января Овечкин и Орлов вышли на лёд перед утренней раскатки «Кэпиталз». Впереди матч с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые летом 2021 года могут перейти в статус свободных агентов.

Соответствующий рейтинг был составлен изданием The Hockey News. Стоит отметить, что Овечкин стал единственным российским игроком в списке.