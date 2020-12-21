Овечкин и Буре вошли в символическую сборную РФ по версии НХЛ

https://static.news.ru/photo/43f7a614-42b7-11eb-8086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающие Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступлений на молодёжных чемпионатах мира по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Стоит отметить, что в тройку нападения также вошёл Александр Могильный. В число защитников вошли Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

В то же время вратарём символической сборной выбран Евгений Белошейкин. Он является лучшим голкипером в истории чемпионатов мира. В 1986 году Белошейкин сделал пять побед в пяти играх, в среднем пропуская 1,6 шайбы за игру.

Во втором составе числятся Андрей Василевский, Дмитрий Орлов, Михаил Татаринов, Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России встретится с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Первая игра состоится 26 декабря — россияне сыграют против сборной США.

Ранее, как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил победу сборной России над национальной командой Чехии во втором матче Кубка Первого канала со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Россияне открыли счёт на седьмой минуте встречи после точного броска в исполнении Антона Бурдасова. Это первая шайба нападающего в составе сборной России.

Первый матч за главную команду страны 29-летний форвард провёл в сезоне-2011/2012. С тех пор нападающий СКА в 29 матчах за сборную России (23 — на этапах Евротура) записал на свой счёт только четыре результативные передачи.