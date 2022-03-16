Овечкин эмоционально отреагировал на своё историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он очень счастлив, что ему удалось стать лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В то же время он выразил надежду, что когда-нибудь и его рекорд будет побит. Слова российского форварда приводит сайт НХЛ.

Это очень круто. Когда обходишь таких легенд, это остаётся в истории навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьёт и мой рекорд. Посмотрим, — заявил Овечкин.

В матче против регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин забил 767-ую шайбу. Таким образом, он вышел на первое место в списке европейских снайперов НХЛ, обойдя чешского форварда Яромира Ягра, который имел в активе 766 голов.

Ранее сообщалось, что чешский нападающий Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с достижением первого места в списке европейских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ягр призвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» продолжать забивать, так как он ещё не завершил карьеру и может его обогнать.