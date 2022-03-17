Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» и теперь делит 22-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с канадцем Люком Робитайлом. Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 7:2.

Сейчас у российского форварда 1394 (768+626) очка в 1255 матчах в лиге. Овечкин отметался голом и голевой передачей в игре против «Коламбус Блю Джекетс». Также забитый гол (768-я шайба) позволил россиянину сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 33 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ после того, как он забросил свою 767-ю шайбу. Это произошло в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс».