18+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ

10:10, 18 марта 2022
Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ Александр Овечкин Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» и теперь делит 22-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с канадцем Люком Робитайлом. Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 7:2.

Сейчас у российского форварда 1394 (768+626) очка в 1255 матчах в лиге. Овечкин отметался голом и голевой передачей в игре против «Коламбус Блю Джекетс». Также забитый гол (768-я шайба) позволил россиянину сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 33 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ после того, как он забросил свою 767-ю шайбу. Это произошло в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео