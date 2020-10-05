«Ощущалось, что это игра за первое место»: ЦСКА не отпустил омичей в отрыв

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После того как московские «армейцы» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке удержали победу над омским «Авангардом» (4:2), в турнирной таблице установилось двоевластие: «красно-синие» и «ястребы» набрали по 21 очку. После окончания встречи эксклюзивное интервью NEWS.ru дали форварды ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Мамин, оформивший дубль.

Локтионов: у «Авангарда» быстрая команда, много внимания уделяет мелочам

— Первые два периода ЦСКА провёл здорово и забросил «Авангарду» три безответные шайбы. За счёт чего удалось с таким преимуществом переиграть сильного соперника?

— У нас здорово сыграло звено Максима Шалунова, Константин Окулов забил быстрый гол. Получалось контролировать игру и, конечно, в третьем периоде не нужно было отдавать инициативу сопернику. Ближе к концу матча «Авангард» сумел забить две шайбы, и игра стала немножко нервной. Но в целом ЦСКА провёл хороший матч, в одном из эпизодов удалось втроём выстоять против пятерых. И вообще в меньшинстве здорово действовали, хотя, безусловно, плохо, что нахватали столько удалений, особенно в первом периоде. Думаю, тот факт, что мы не позволили сопернику реализовать численное преимущество, тоже сказался на результате матча в нашу пользу.

— А с реализацией своего большинства у ЦСКА есть проблемы?

— Нет, не думаю, что в этом плане у нас есть какие-то сложности. Постоянно работаем над этим на тренировках, стараемся использовать «лишнего» в играх. Ребята много бросают по воротам, идут на добивание — просто шайба не всегда заходит в ворота. На мой взгляд, ЦСКА в начале этого чемпионата неплохо действует при реализации численного преимущества.

— Вы упомянули про отличную игру звена Максима Шалунова, и здесь нужно добавить, что Максим Мамин, играющий в этой тройке, сделал дубль, причём последнюю шайбу забросил необычным способом — зачем-то притормозил перед пустыми воротами, как будто хотел кому-то отдать пас. Не знаете, в чём там было дело?

— Нет, это вам лучше у самого Максима спросить (улыбается).

— Обязательно спросим. А лично вы почувствовали, что это был действительно поединок лидеров регулярного чемпионата?

— Конечно, все ведь смотрят в турнирную таблицу, где мы и «Авангард» идём на самом верху. У Омска, по-моему, даже чуть больше очков было, хотя и матчей побольше они провели. Но в любом случае ощущалось, что это реально игра за первое место, можно сказать, как в плей-офф. У «Авангарда» быстрая команда, которая много внимания уделяет мелочам, так что мы к противостоянию с омичами готовились серьёзно и, считаю, были готовы ко всему.

— Можно ли назвать противостояние ЦСКА и «Авангарда» сверхпринципиальным?

— Для меня, наверное, пока ещё нет — потому что я не застал финальную серию позапрошлого сезона, когда «армейцы» обыграли омичей в четырёх матчах.

— Следующий матч у ЦСКА — столичное дерби с «Динамо», снова важный матч...

— Да и потом у нас несколько таких же важных игр — такой календарь у нас сейчас.

— Насколько сложно играть один за другим матчи повышенной категории сложности?

— Сложно, но интересно играть с такими соперниками: Омск, «Динамо», Уфа, Магнитогорск. Все команды идут на лидирующих местах в своих конференциях. Так что в ближайшие две недели нас ждёт серия очень интересных игр.

— Прошёл месяц регулярного чемпионата КХЛ, и уже многие команды успели испытать серьёзные проблемы из-за коронавируса: кто-то вынужден играть полурезервным составом, кому-то переносят матчи или засчитывают технические поражения. Выходит, пандемия оказывает существенное влияние на результаты чемпионата?

— Если честно, я не знаю, как там у других обстоят дела. Для нас главное — следить за собой, правильно готовиться к очередным матчам. Всё зависит от нас самих.

— Но вы готовы к тому, что турнир может быть приостановлен, если эпидемиологическая ситуация станет ещё более сложной?

— Мы же люди подневольные: как нам скажут, так и будем действовать. От нас ничего не зависит — мы выходим и играем, а вопросы о проведении чемпионата решает руководство КХЛ.

Мамин: Шалунов сказал: «Заставил ты меня через всю площадку пробежаться»

— Что помогло вашей команде на протяжении двух периодов в поединке примерно равных соперников так доминировать над «Авангардом»?

— Хороший настрой и чёткое следование своей системе игры.

— А что произошло в третьем периоде, когда соперник отыграл две из трёх шайб и мог перевести игру в овертайм?

— «Авангард» сумел реализовать два своих момента, чего у них не получалось в первых двух периодах. Хорошо, что мы в итоге довести матч до победы.

— Когда омичи забросили две шайбы, не возникли опасения, что может повториться история из домашнего матча ЦСКА с магнитогорским «Металлургом», когда соперник в третьем периоде забросил четыре шайбы за девять минут и одержал волевую победу?

— Нет, об этом мы вообще не думали.

— Вы весьма оригинально забросили последнюю шайбу в этой встрече — притормозили перед пустыми воротами соперника, как будто хотели сделать передач. Но затем всё-таки завели шайбу в ворота. Что там произошло?

— Думал отдать пас Максиму Шалунову, чтобы вся наша тройка с Костей Окуловым по результативному баллу на свой счёт записала. Но оглянулся и увидел, что Шалунова уже почти догнал защитник «Авангарда». Подумал, что если отдам шайбу, вдруг тот успеет подбить Максиму клюшку — неприятная ситуация может случиться. Поэтому решил сам забивать.

— Шалунов вам потом претензии по этому поводу не высказывал?

— Ну, так посмеялись чуть-чуть. Максим сказал: «Заставил ты меня через всю площадку за тобой пробежаться — и всё без толку» (улыбается).

— По своему накалу и уровню мастерства игра соответствовала громкой вывеске поединка двух лидеров КХЛ?

— На мой взгляд, интересная игра получилась. Такие матчи всегда приятно играть, тем более что мы, если не ошибаюсь, догнали «Авангард» в таблице. Так что и игрокам, и зрителям подобные игры, думаю, доставляют удовольствие.

— Кстати, среди болельщиков этого поединка находился ваш бывший партнёр по ЦСКА Кирилл Капризов, уехавший в НХЛ. Успели с ним пообщаться?

— После игры обязательно пообщаемся.

— Тот факт, что из-за пандемии болельщиков на трибуны допускают в ограниченном количестве, сказывается на атмосфере матчей?

— Мы чувствуем поддержку даже такого, далеко не максимального количества болельщиков. Но, конечно, хотелось бы, чтобы их на трибунах было больше.

— Через два дня у ЦСКА ещё один непростой матч — столичное дерби с «Динамо». Успеете восстановить силы и эмоции?

— Никаких проблем возникнуть не должно. Мы сейчас в хорошей физической форме, а эмоций после таких побед, как над «Авангардом», всегда становится больше.