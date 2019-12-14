https://static.news.ru/photo/3943f0d2-1f3c-11ea-be3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы Кубка Первого канала вместо чешского включили гимн Казахстана перед матчем команд Чехии и Швеции.

Матч проходит в Москве. Организатором потребовалось несколько минут, чтобы найти и включить нужный гимн. В итоге чешские болельщики спели гимн без музыки.

Федерация хоккея России (ФХР) принесла официальные извинения сборной Чехии и болельщикам за техническую накладку.

Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам за техническую накладку на матче Чехии и Швеции: https://t.co/ML8tItzjds #снамироссия pic.twitter.com/N3SauwY3Fr — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2019

Ранее сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене», писал NEWS.ru.