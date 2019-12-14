Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы Кубка Первого канала вместо чешского включили гимн Казахстана перед матчем команд Чехии и Швеции.

Матч проходит в Москве. Организатором потребовалось несколько минут, чтобы найти и включить нужный гимн. В итоге чешские болельщики спели гимн без музыки.

Федерация хоккея России (ФХР) принесла официальные извинения сборной Чехии и болельщикам за техническую накладку.

Ранее сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене», писал NEWS.ru.

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