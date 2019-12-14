Организаторы Кубка Первого канала вместо чешского включили гимн Казахстана перед матчем команд Чехии и Швеции.
Матч проходит в Москве. Организатором потребовалось несколько минут, чтобы найти и включить нужный гимн. В итоге чешские болельщики спели гимн без музыки.
Федерация хоккея России (ФХР) принесла официальные извинения сборной Чехии и болельщикам за техническую накладку.
Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам за техническую накладку на матче Чехии и Швеции:— Хоккей России (@russiahockey)
https://t.co/ML8tItzjds #снамироссия pic.twitter.com/N3SauwY3Fr December 15, 2019
Ранее сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене», писал NEWS.ru.
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