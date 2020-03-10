https://static.news.ru/photo/e09d47fe-62bf-11ea-a5b3-fa163e074e61_660.jpgФото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Loo Press
Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что Чешские игры планируют проводить без зрителей из-за распространения коронавируса.
Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, — цитирует Урбана ТАСС.
Чешский этап Еврохоккейтура пройдёт в Брно с 30 апреля по 3 мая.
Ранее стало известно, что женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменён из-за распространения коронавируса. Также Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров по этой причине.