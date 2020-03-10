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Глава Федерации хоккея Норвегии Оттар Эйде считает, что мужской чемпионат мира 2020 года в Швейцарии будет отменён. Соревнования должны пройти с 8 по 24 мая.

IIHF отменила женский чемпионат мира. По этой причине, вероятно, то же самое произойдёт и с мужским чемпионатом мира, — цитирует Эйде Iltalehti. Ранее стало известно, что женский чемпионат мира по...