Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Loo Press

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что Чешские игры планируют проводить без зрителей из-за распространения коронавируса.

Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, — цитирует Урбана ТАСС.

Чешский этап Еврохоккейтура пройдёт в Брно с 30 апреля по 3 мая.

Ранее стало известно, что женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменён из-за распространения коронавируса. Также Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров по этой причине.

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