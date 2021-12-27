Опубликованы лучшие моменты матча Россия — Швейцария на МЧМ-2022 по хоккею

В Сети появилась нарезка лучших моментов матча групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года между национальными командами России и Швейцарии. Видеообзор первой победы подопечных Сергея Зубова на турнире опубликован на официальном YouTube-канале Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России неудачно стартовала на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде, потерпев поражение от национальной команды Швеции. Однако во второй встрече подопечные Зубова реабилитировались и взяли верх над соперниками из Швейцарии со счётом 4:2. В составе российского коллектива голами отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.

На данный момент сборная России имеет в активе три очка и занимает третье место в группе B. По дополнительным показателям её обходит команда США, которая провела на турнире на одну встречу меньше. Лидирует Швеция с шестью баллами.

Ранее сообщалось, что Мичков повторил результат Овечкина по голам в двух стартовых матчах МЧМ. После двух встреч турнира в его активе значится три шайбы.