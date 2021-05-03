Определился соперник сборной России по полуфиналу юниорского ЧМ

https://static.news.ru/photo/8e6c885e-ac98-11eb-b383-96000091f725_660.jpg Фото: RYAN MCCULLOUGH / HHOF-IIHF IMAGES/iihf.com

Четвертьфинальные матчи юниорского чемпионата мира — 2021 по хоккею состоялись в США. По их итогам определились полуфинальные пары.

Соперником россиян стала команда Финляндии, которая победила Швейцарию со счётом 2:0. За вторую путёвку в финал поспорят действующие чемпионы мира шведы и канадцы. Сборная Швеции в четвертьфинале переиграла команду США (5:2), а хоккеисты Канады разгромили команду Чехии (10:3).

Полуфиналы состоятся в ночь на 6 мая. Сначала на лёд выйдут Канада и Швеция (00:00 мск), затем — Финляндия и Россия (04:00 мск).

Ранее стало известно, что сборная России в четвертьфинале победила команду Белоруссии со счётом 5:2. Шайбы у россиян забрасывали Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. Гол Мичкова стал для него десятым на турнире. По системе «гол+пас» россиянин является лучшим бомбардиром (12 очков).