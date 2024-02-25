Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» второй раз выиграло Кубок Континента

Фото: vk.com/dynamo_ru

Московская команда «Динамо» второй раз в истории выиграла регулярный чемпионат КХЛ и получила Кубок Континента. Их единственным соперником оставался петербургский СКА, который уступил китайскому «Куньлуню» в последнем матче, сообщается на сайте КХЛ.

По итогам 68 игр СКА набрал 95 очков. Бело-голубые обошли его — у москвичей 96 очков и одна игра в запасе. Теперь «Динамо» сыграет в первом раунде плей-офф, где сойдется с минским «тезкой». СКА при этом встретится с ЦСКА или нижегородским «Торпедо».

В предыдущий раз «Динамо» выиграло Кубок Континента в 2014 году. Однако в первом раунде плей-офф они уступили ярославскому «Локомотиву». С 2014 года в команде бело-голубых остался Андрей Миронов. Остальные игроки, среди которых Илья Каблуков, Никита Гусев и Игорь Ожиганов, побеждали в регулярке, будучи в составе других команд.

Ранее китайский ХК «Куньлунь Ред Стар» опроверг информацию о том, что некоторых игроков лишили паспортов КНР. Информация об этом появилась в Сети 16 февраля. СМИ утверждали, что эта мера была принята в отношении спортсменов, которые родились не в Китае, а получили гражданство после перехода в пекинский клуб.