«Он преступник?»: Губерниев о задержании вратаря сборной России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о задержании вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова. Журналист раскритиковал действия властей в отношении 25-летнего спортсмена, несколько дней назад подписавшего контракт с «Филадельфией».

Он преступник? У него повестки были? Это действительно похоже на чью-то месть. Или, во всяком случае, на чье-то волюнтаристское решение, — приводит слова Губерниева Telegram-канал Ивана Карпова.

Губерниев добавил, что Федотов не последний спортсмен в стране, серебряный призер Олимпиады в Токио, и если в России будет такое отношение к своим спортсменам, то они все будут уезжать в США при первой же возможности. При этом журналист отметил, что вопрос с армией Федотов мог решить через спортроту, как это делают все спортсмены.

Ранее стало известно, что задержанного в Санкт-Петербурге Федотова ночью вывезли с территории госпиталя для дальнейшей отправки в город Североморск Мурманской области. Об этом сообщил адвокат вратаря Алексей Пономарев.