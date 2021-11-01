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«Он дружит с Путиным»: Овечкина назвали примером для подражания

19:41, 01 ноября 2021
«Он дружит с Путиным»: Овечкина назвали примером для подражания Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Защитник хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что нападающий Александр Овечкин является не только отличным хоккеистом, но и прекрасным образцом для подражания для спортсменов в России. Его слова приводит Twitter журналиста Джо Смита.

Когда он начинал, то уже был знаменитостью. Он дружит с Владимиром Путиным, — сказал 23-летний хоккеист в преддверии матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».

26 октября Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. 36-летний россиянин в 84-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге забросил как минимум две шайбы в гостевом матче. Ранее рекорд принадлежал Гретцки (83).

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