Защитник хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что нападающий Александр Овечкин является не только отличным хоккеистом, но и прекрасным образцом для подражания для спортсменов в России. Его слова приводит Twitter журналиста Джо Смита.
Когда он начинал, то уже был знаменитостью. Он дружит с Владимиром Путиным, — сказал 23-летний хоккеист в преддверии матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».
26 октября Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. 36-летний россиянин в 84-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге забросил как минимум две шайбы в гостевом матче. Ранее рекорд принадлежал Гретцки (83).