Омский «Авангард» выиграл пятый матч серии против «Локомотива»

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Игроки ХК «Авангард» Арсений Грицюк и Семен Чистяков (слева направо)

Во вторник, 26 марта, омский хоккейный клуб «Авангард» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», передает Матч ТВ. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.

Максим Березкин и Максим Шалунов из «Локомотива» забили две шайбы хозяевам встречи. Отмечается, что омичи побеждают вторую игру подряд, счет в серии до четырех побед — 3:2 в пользу «Локомотива». Шестой матч клубы проведут 28 марта в Ярославле.

До этого «Авангард» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Там отметили, что исполняющим обязанности главного тренера стал хоккеист Сергей Звягин.

26 марта председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении после вылета команды из КХЛ. По словам Медведева, рефери несправедливы к СКА на протяжении всего сезона.

Накануне СКА проиграл хоккейному клубу «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:5 и завершил выступление на Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. Голкипер СКА Никита Серебряков был удален в конце второго периода за подножку.