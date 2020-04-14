Омский «Авангард» приостановил финансирование клуба ВХЛ

https://static.news.ru/photo/6ed4d352-7e22-11ea-9a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: sdushorkvc.ru

Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» (Омск) приостановило финансирование «Кристалла» (Электросталь), выступающего в Высшей хоккейной лиге.

Такое решение было принято в связи с финансовыми проблемами, с которыми омский коллектив столкнулся из-за распространения инфекции коронавируса.

Дальнейшее сотрудничество может быть возобновлено на сезон-2021/2022 в случае нормализации экономической ситуации, — дополняется в заявлении пресс-службы Федерации хоккея городского округа Электросталь.

«Кристалл» в сезоне-2020/2021 должен был стать фарм-клубом «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге.

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