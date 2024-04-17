Олимпийский чемпион раскрыл, чем Панарин особо опасен для Овечкина Кожевников: в «Рейнджерс» самым опасным игроком для Овечкина является Панарин

Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi/imago-images.de/Global Look Press

Артемий Панарин

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин является самым опасным игроком для нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. По его словам, Панарин отличается тем, что принимает очень нестандартные решения во время матчей.

Овечкин и Панарин абсолютно два разных игрока. Овечкин — чистый бомбардир, а Панарин, где хочет — там и сыграет, совсем нестандартный игрок. Саша уже приучил всех к своей игре, забивает, настырный, а Панарин — технарь, принимает очень нестандартные решения, трудно их сравнивать, — сказал собеседник.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в плей-офф турнира. В составе победителей шайбы забили россиянин Александр Овечкин (19-я минута) и Ти Джей Оши (58-я минута). В «Филадельфии» отличился Эрик Джонсон на 33-й минуте встречи.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Овечкин превзойдет рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб за всю историю регулярного чемпионата, если не получит травму. По его словам, на это российскому форварду потребуется порядка двух сезонов.