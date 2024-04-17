Олимпийский чемпион оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли второй раз Кожевников: настрой Овечкина на игры с «Рейнджерс» решит судьбу плей-офф

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» сможет играть на эмоциях и далеко продвинуться в плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги, рассказал в беседе с NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. В команде он выделил двух игроков — Александра Овечкина и Ти Джея Оши.

Не думаю, что «Вашингтон» разочарован выходом в плей-офф с восьмого места и будет ощущать себя аутсайдером в розыгрыше кубка. Много примеров, когда команда с восьмого места доходила до финала. За счет эмоций будут играть, правда попадают они на очень хорошую команду из Нью-Йорка. В «Вашингтоне» можно выделить только двух хоккеистов — Оши и Овечкин, — заявил Кожевников.

Он назвал «Нью-Йорк» более результативной командой, в которой «много отличных игроков». По мнению хоккеиста, если «Вашингтон» сможет пройти ее, далеко продвинется и в плей-офф.

Плей-офф — это другой настрой, другая ответственность и сплоченность, — объяснил Кожевников.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф турнира. В составе победителей шайбы забили россиянин Александр Овечкин (19-я минута) и Ти Джей Оши (58-я минута). В «Филадельфии» отличился Эрик Джонсон на 33-й минуте встречи.

«Вашингтон» прошел в этап розыгрыша Кубка Стэнли, несмотря на очень плохую разность заброшенных и пропущенных шайб. Команда за 82 матча пропустила на 37 шайб больше, чем сами сумели забросить. Таким образом, подопечные Спенсера Карбери установили уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.