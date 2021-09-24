Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

Главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, его предшественник Валерий Брагин будет консультантом Знарка. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, слова которого приводит ТАСС.
Контракт рассчитан на один год, Знарок
Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги. — NEWS.ru), мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель, — заявил Третьяк.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Неудачу она связала с тем фактом, что Знарок не был тогдашним тренером команды.