Нападающий ЦСКА Константин Окулов после крупной победы над клубом «Сочи» (6:1) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ заявил, что «армейцы» предельно внимательно готовятся к каждому сопернику, а также добавил, что собирается смотреть Матч звёзд по телевизору.

— Со стороны показалось, что на льду расклад сил был примерно равным до третьего периода.

— Вы правы. «Сочи» очень неплохо 40 минут провёл, команда ведь борется за попадание в плей-офф, да и мы не смогли показать свой лучший хоккей. Но в третьем периоде ЦСКА перестроился, забросил свои шайбы и довёл встречу до победы.

— А что конкретно произошло в третьей 20-минутке, что «армейцы» аж пять раз огорчили гостей?

— Думаю, что мы вовремя забили свои голы, я говорю о первых двух шайбах, что немного «подшатнуло» «Сочи». Дальше продолжили действовать на своей волне, из-за чего в ворота «Сочи» влетели ещё три шайбы. Удача была на нашей стороне, но дальше нельзя так действовать. Надо контролировать ход противостояния с первых минут.

— Есть ощущение, что драка Рахимуллина с Толчинским завела «армейцев» в третьем периоде. Хозяева льда практически сразу после этого эпизода принялись крушить соперника, забивая голы.

— Не исключаю, что это действительно сыграло нам на руку, появились дополнительные эмоции, ведь для нас этот матч стал уже седьмым в тяжёлом графике, когда мы играем через день. Нас данный эпизод подхлестнул, сделал своё дело.

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— «Сочи» лишь однажды оказался сильнее ЦСКА за 21 матч. Это ваш клиент?

— Да я бы так не сказал. Мы предельно внимательно готовимся к каждой встрече, тут не обязательно, чтобы соперником был «Сочи», ко всем такое отношение. Надо стараться у всех побеждать. Очень рад, что мы южан снова обыграли, надеюсь, что и дальше будем продолжать нашу удачную серию с ними.

— Вы исправно набираете очки с южанами: сейчас забросили две шайбы, а пару недель назад отметились голом и передачей.

— Хорошо, что так получается. Но до этого у ЦСКА были две домашние встречи, и я не смог в них отметиться результативными действиями. Надо не ждать «Сочи», а стараться набирать в каждом матче.

— Своей игрой остались довольны?

— Не до конца. Хорошо, что в третьем периоде удалось отличиться, но мне есть ещё над чем работать.

— Перерыв на Матч звёзд КХЛ будет на руку ЦСКА?

— Да, я думаю, что в каком-то смысле это всем клубам будет полезно — немного отдохнуть от плотного графика игр, хорошо подготовиться, а там успешно завершить остаток регулярного чемпионата. Ведь до плей-офф осталось не так много. Сейчас любая пауза, пусть и не самая большая, будет только на руку.

— Собираетесь ли идти на Матч звёзд, чтобы наблюдать за данным мероприятием с трибуны?

— Нет-нет. Я могу пожелать парням только удачи, но я лучше свободное время проведу с семьёй, отдохну немного от хоккея. Так что посмотрю данный матч по телевизору. Думаю, что ничего в этом страшного нет.

— Не обидно, что вас не позвали на него в качестве участника?

— Нет, совсем не обидно. У нас очень сильная команда, сами посмотрите на то, какие люди от ЦСКА едут на Матч звёзд КХЛ. Так что мне есть ещё над чем работать и в чём прибавлять. Поэтому я ни капельки не расстраиваюсь, могу парням пожелать только удачи.

— Вот вы сказали, что постараетесь отдохнуть во время предстоящей паузы. Что для вас входит в понятие идеального отдыха?

— Прогулки, хорошо покушать, немного пообщаться с друзьями. Как бы грубо ни звучало, но хочется просто отвлечься от хоккея. Позаниматься своими домашними делами, немного перезагрузиться.