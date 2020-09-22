ХК «Локомотив» отправился на карантин

https://static.news.ru/photo/41a00f2c-fcea-11ea-8ac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля в полном составе отправлен на карантин. Команда пропустит ближайшие матчи.

Результаты последних тестов, взятых 21 сентября, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ, — говорится в сообщении клуба.

Некоторое время назад появилась информация о том, что ХК «Локомотив» не поедет в Мытищи на игру регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлунь Ред Стар» — в команде выявили массовое заражение коронавирусом. Из-за этого КХЛ была вынуждена перенести две выездные игры «Локо» с «Сочи» (17 сентября) и минским «Динамо» (19 сентября). Уже 20 сентября лига проинформировала о переносе игры между «Куньлунем» и «Локо» с 21 на 22 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включён в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20. Кроме него в этот список другие россияне не попали.