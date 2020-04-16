Новым владельцем ХК «Адмирал» стал тренер по боксу

https://static.news.ru/photo/2dfb30d2-7fb8-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Адмирал» Владивосток/vk.com

Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток), который не примет участие в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сменил владельца.

В документах, которые приводит «РБ-Бизнес», сообщается, что новым учредителем клуба стала АНО «Спортивный центр Приморского края», владельцами которого являются тренер по боксу из Владивостока Павел Вертельников и ООО «Приморье».

Ранее клуб принадлежал правительству Приморского края через структуру регионального министерства имущества и земельных отношений. Также сообщается, что при смене владельца на должность генерального директора «Адмирала» был вновь назначен Спартак Блягоз.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все клубы подтвердили своё участие в следующем сезоне, кроме «Адмирала», писалNEWS.ru.