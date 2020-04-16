Новым владельцем ХК «Адмирал» стал тренер по боксу

Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток), который не примет участие в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сменил владельца.
В документах, которые
Ранее клуб принадлежал правительству Приморского края через структуру регионального министерства имущества и земельных отношений. Также сообщается, что при смене владельца на должность генерального директора «Адмирала» был вновь назначен Спартак Блягоз.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все клубы подтвердили своё участие в следующем сезоне, кроме «Адмирала», писалNEWS.ru.
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