Новый тренер «Вашингтона» не смог поужинать с Овечкиным

https://static.news.ru/photo/b51055cc-4a9a-11eb-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: aleksandrovechkinofficial/instagram.com

Новый главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт не смог поужинать с нападающим команды Александром Овечкиным.

Игрок попросил тренера о встрече, однако от неё пришлось отказаться, так как сейчас Лавиолетт находится на карантине из-за пандемии COVID-19.

Мы плохо знаем друг друга, так что это была бы отличная возможность познакомиться, но этого не случилось, — цитирует тренера NBC4 Washington.

Лавиолетт стал главным тренером «Вашингтона» в сентябре 2020 года вместо Тодда Рирдена, под руководством которого команда дважды вылетала из Кубка Стэнли в первом раунде.

Как писал NEWS.ru, новый сезон НХЛ начнётся 13 января. Все клубы проведут по 56 матчей в своих дивизионах, составы которых по сравнению с прошлыми сезонами изменятся из-за коронавируса. Сезон должен закончиться 8 мая, а Кубок Стэнли будет длиться до июля 2021 года. Первыми подготовку к новому сезону начнут семь команд, которые не попали в плей-офф 2020.