Новые капитан и легионер принесли «Магнитке» первую победу в чемпионате КХЛ

https://static.news.ru/photo/3a3e17d0-eece-11ea-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Обе шайбы забросили новобранцы «Магнитки» — Сергей Плотников (17-я минута), получивший после перехода из петербургского СКА капитанскую нашивку в новой команде, и финский форвард Харри Песонен (57-я), отличившийся в своём первом матче в КХЛ.

Гости сумели отыграть одну шайбу почти одновременно с финальной сиреной — отличился Руслан Педан.

Финскому «Йокериту» накануне было засчитано техническое поражение (0:5) за неявку без уважительной причины на стартовый матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.