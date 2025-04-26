«Никто не говорил, что будет легко»: Овечкин о поражении от «Монреаля» Овечкин заявил, что «Вашингтон» допустил пару ошибок в матче с «Монреалем»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его команда совершила «всего пару ошибок» в матче против «Монреаль Канадиенс» в серии первого раунда Кубка Стэнли. По словам хоккеиста, «никто не говорил, что будет легко», передает «Чемпионат».

Мы знали, что они выйдут на игру заряженными. Думаю, что мы неплохо смотрелись в первом периоде, допустили всего пару ошибок, — отметил хоккеист.

«Кэпиталз» сравняли счет 3:3 благодаря голу Овечкина на 2:39 третьего периода, но «Монреаль» вернул себе лидерство 4:3 благодаря шайбе Кристиана Дворжака на 4:17 после сильного форчека Джоэла Армиа. Встреча завершилась победой «Канадиенс» со счетом 6:3.

Недавно Овечкин впервые за всю карьеру забил в овертайме в матче плей-офф НХЛ. Хоккеист забросил 970-ю и 971-ю шайбы в лиге с учетом игр на вылет. Форвард показал такой результат в матче против «Монреаля». Команда Овечкина одержала победу со счетом 3:2, благодаря чему он занял 14-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский до этого пропустил шесть шайб в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Флориды». Он также совершил 10 сейвов на льду, что составило 62,5% отраженных бросков. Такой результат стал худшим для голкипера за всю карьеру в НХЛ. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу соперников команды Василевского.