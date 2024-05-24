Никита Нестеров раскрыл, как поменяется хоккей в ЦСКА с новым тренером Спортсмен Нестеров: с тренером Воробьевым хоккеисты будут комбинировать тактики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Нестеров

С приходом в команду ЦСКА нового тренера Ильи Воробьева хоккеисты будут комбинировать тактики игры, рассказал KP.RU лидер хоккейного клуба и национальной команды России Никита Нестеров. По его словам, тренер уже сказал, что нужно улучшить в предстоящем сезоне.

Хоккеист отметил, что он давно знаком с Воробьевым, при нем команда ЦСКА ездила на Кубок мира в 2016 году, на чемпионаты мира в 2018 и 2019 году, а также на Олимпиаду в Корее. Когда тренера только назначили на новый пост, у него был короткий диалог с Нестеровым. В ходе разговора они успели обсудить, что не получилось в прошлом сезоне и как исправить тактику.

Я думаю, мы будем все это комбинировать. Чтобы оборона была хорошей, надежной, защитники будут помогать в атаке. Все это мы обсуждали, поэтому, думаю, это не ново. Это весь хоккей сейчас такой, что защитник бежит и помогает нападающему. Ну, кто может бежать, конечно, — поделился спортсмен.

Ранее Никита Нестеров рассказал, что не смотрит чемпионат мира, который сейчас проходит в Чехии. Спортсмен объяснил, что ему не интересно это мероприятие, так как сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. Он не смотрел ни одной игры и даже не знает, кто с кем играет.