«Ничушкин внес ощутимый вклад»: Плющев о победе «Колорадо» в Кубке Стэнли Экс-тренер сборной России Плющев: Ничушкин внес ощутимый вклад в победу «Колорадо» в Кубке Стэнли

Фото: Jack Dempsey/AP/TASS

Валерий Ничушкин

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказался о победе «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. По словам специалиста, в таком исходе решающей серии нет никакого сюрприза.

Для меня никакой неожиданности в победе «Колорадо» нет. Я изначально затруднялся назвать фаворита противостояния, но говорил, что серия с «Тампой» будет очень интересной и сложной для обеих команд. У всех свои амбиции, в составе клубов есть классные игроки, способные решать большие задачи. Случилось то, что случилось. Может быть, «Тампа» устала побеждать, — заявил Плющев.

Тренер отдельно поздравил российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина. Он пожелал нападающему дальше расти и обходиться без травм.

Все люди разные, каждому требуется разное время на адаптацию. Парням из провинции бывает сложно освоиться даже в московских клубах, а тут вообще чужая страна. Очень рад, что у Ничушкина наконец-то получилось провести хороший сезон, он внес ощутимый вклад в победу «Эвеланш». Спасибо его партнерам, а также тренерскому штабу команды, который верил в Ничушкина и не торопился выставлять его на драфт отказов, — добавил Плющев.

Ранее Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. Российский нападающий в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде из победной раздевалки.

В финале «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», серия завершилась со счетом 4:2. Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли: по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он забросил девять шайб.