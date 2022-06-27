Ничушкин опубликовал фото без одежды после победы в Кубке Стэнли Хоккеист Ничушкин опубликовал фото в обнаженном виде после победы в Кубке Стэнли

Фото: John Locher/AP/TASS

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. Российский нападающий в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде из победной раздевалки.

Чемпион, — подписал публикацию хоккеист.

В финале команда «Колорадо» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», серия завершилась со счетом 4:2. Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли среди россиян: по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ничушкин забросил девять шайб.

«Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. Впервые это произошло в сезоне-1995/96, повторить успех удалось в сезоне-2000/01. «Колорадо» стала седьмой подряд командой — обладателем Кубка Стэнли, в составе которой есть российские игроки.

Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от дебютной игры за футбольное «Динамо». Спортсмен заявил, что давно мечтал забить гол и реализовать фантазию ему помогла удачная тактика бело-синих. Форвард отметил, что в товарищеском матче против «Амкала» не обошлось без осечек.