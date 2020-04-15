НХЛ сняла фильм про Александра Овечкина

Официальный русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил трейлер фильма о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Кинолента «Овечкин: взгляд со стороны» выйдет 17 апреля.
34-летний российский форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году вместе с коллективом он выиграл Кубок Стэнли. В текущем сезоне НХЛ россиянин сыграл за команду 68 матчей. В его активе 67 очков (48 заброшенных шайб и 19 результативных передач).
На данный момент регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным на 15 апреля, инфекцией заразились более 1,9 млн человек в мире, среди них более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своём возрасте.
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