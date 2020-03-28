https://static.news.ru/photo/53e5f532-70d8-11ea-9a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о продлении срока самоизоляции для хоккеистов до 4 апреля.

При этом в НХЛ считают, что время на завершение регулярного чемпионата и проведение полноценного розыгрыша Кубка Стэнли есть.

Со временем мы приходим к пониманию, что за счёт летних месяцев у нас есть больше возможностей, чем мы предполагали первоначально, — заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

По его словам, НХЛ успеет завершить все текущие дела и подготовиться к полному сезону в будущем году.

Как писал NEWS.ru, ранее глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги Винне Меувиссе выразил уверенность, что впереди ещё стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов. На данный момент коронавирусом заражены два хоккеиста «Оттавы» и один игрок «Колорадо».