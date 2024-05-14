НХЛ отстранила от игр российского хоккеиста «Колорадо» Ничушкина НХЛ: Ничушкин отстранен от матчей минимум на шесть месяцев

Фото: IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press

Валерий Ничушкин

Российский хоккеист, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранен от игр как минимум на полгода, сообщает пресс-служба НХЛ. Спортсмен пройдет третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги и не будет получать в это время зарплату.

Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам. По условиям программы он будет отстранен от матчей без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе, — говорится в заявлении.

О причинах такого решения не сообщается. Однако журналист Эдриан Дэйтер в социальной сети Twitter (Х) сообщил, что Ничушкин провалил тестирование на запрещенные вещества. При этом он уточнил, что «понятия не имеет, на какие именно «вещества».

Спортсмен, проводящий лучший сезон за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге, неожиданно выбыл на неопределенный срок в январе этого года. Тогда в пресс-службе НХЛ также заявили, что связано это с программой помощи игрокам.

Программа помощи игрокам НХЛ оказывает психологическую поддержку спортсменам, которые столкнулись с проблемами, в частности с алкоголем, наркотиками и азартными играми. По ее условиям, хоккеист вернется в клуб после того, администраторы программы допустят его к соревнованиям.