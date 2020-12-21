НХЛ откроет новый сезон 13 января

https://static.news.ru/photo/516cf8b0-4309-11eb-ac67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнётся 13 января. Все клубы проведут по 56 матчей в своих дивизионах, составы которых по сравнению с прошлыми сезонами изменятся из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сезон должен закончиться 8 мая, а Кубок Стэнли будет длиться до июля 2021 года.

Первыми подготовку к новому сезону начнут семь команд, которые не попали в плей-офф-2020. Их тренировочные лагеря откроются 31 декабря. Остальные клубы начнут сборы 3 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающие Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступлений на молодёжных чемпионатах мира по версии НХЛ. В тройку нападения также включён Александр Могильный, а в число защитников — Вячеслав Фетисов и Александр Романов. Вратарём символической сборной выбран Евгений Белошейкин.