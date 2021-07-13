НХЛ намерена следующий сезон провести в полноценном формате

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует провести сезон-2021/22 в докоронавирусном формате. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Отмечается, что календарь турнира будет
В НХЛ составляют две версии календаря, одна из которых учитывает паузу на зимние Олимпийские игры. Вопрос об участии в них игроков НХЛ пока не решён.
Ранее стало известно, что в финальной стадии сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» рубилась с «Монреаль Канадиенс». Без особых неожиданностей «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд, обыграв соперника в серии с общим счётом 4-1.