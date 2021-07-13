НХЛ намерена следующий сезон провести в полноценном формате

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует провести сезон-2021/22 в докоронавирусном формате. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что календарь турнира будет обнародован до церемонии драфта, которая состоится 23–24 июля. Начало регулярного чемпионата в 82-матчевом формате намечено на октябрь, а окончание — на апрель 2022 года. Затем начнётся розыгрыш Кубка Стэнли с финалом в июне.

В НХЛ составляют две версии календаря, одна из которых учитывает паузу на зимние Олимпийские игры. Вопрос об участии в них игроков НХЛ пока не решён.

Ранее стало известно, что в финальной стадии сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» рубилась с «Монреаль Канадиенс». Без особых неожиданностей «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд, обыграв соперника в серии с общим счётом 4-1.