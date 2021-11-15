НХЛ может отказаться от участия в ОИ, если число отложенных игр будет расти

Национальная хоккейная лига (НХЛ) до 10 января может пересмотреть своё решение относительно участия своих хоккеистов в зимних Олимпийских играх 2022 года. Как сообщает канадский журналист Пьер Лебрюн в Twitter, это может произойти в случае увеличения числа отложенных матчей.

Также напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, что, очевидно, возможно, — говорится в сообщении Лебрюна.

Национальная хоккейная лига не разрешила своим хоккеистам принимать участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане. Впоследствии победы в турнире одержала сборная России, выступавшая на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с легендарным форвардом «Детройт Ред Уингз» Игорем Ларионовым по числу заброшенных шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Достичь данной отметки ему позволил дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата.