НесКАЗАНная радость: Кубок открытия сезона КХЛ завоевал «Ак Барс»

Большого хоккея в нашей стране не было с 12 марта: именно в этот день завершился первый раунд плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина — 2019/20. Затем было «аварийное» завершение сезона без определения обладателя главного трофея лиги, и наступили месяцы томительного ожидания. И вот 2 сентября поединок между столичными «армейцами» и казанским «Ак Барсом», разыгравшими Кубок открытия, ознаменовал старт нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). NEWS.ru рассказывает, как прошла премьера сезона-2020/21.

Казань как антипод ЦСКА

На пути к возвращению к большой игре хоккеистам из клубов КХЛ пришлось преодолеть множество барьеров. Некоторые игроки сами переболели коронавирусом, а у всех без исключения команд были проблемы с организацией и проведением летних тренировочных сборов. Тот же ЦСКА, например, смог начать полноценную подготовку к сезону только 15 августа, то есть всего лишь за полмесяца до первого официального матча.

Сказалась пандемия и на зрительской аудитории: большинство клубов лиги вынуждены ограничить продажу абонементов и билетов на домашние игры, поскольку в соответствии с санитарными нормами заполняемость трибун на аренах ограничивалась 25–30% от максимальной вместимости. А в отдельных городах первые матчи и вовсе придётся проводить при абсолютно пустых трибунах.

Но несмотря на все эти сложности, главная цель руководства КХЛ и всех клубов была достигнута — новый сезон стартовал в срок, как и было запланировано, во второй день календарной осени. А команды, разыгрывающие Кубок открытия, — первый трофей сезона, в котором обычно принимает участие действующий обладатель Кубка Гагарина, теперь при возникшей внештатной ситуации определили просто и понятно. В этом поединке встретились сильнейшие клубы Западной и Восточной конференций по итогам прошлого регулярного чемпионата — ЦСКА и «Ак Барс» соответственно.

О многочисленных проблемах «армейцев», вылившихся, в частности, в не самое удачное выступление на предсезонном Кубке мэра Москвы, NEWS.ru писал неоднократно. А вот «Ак Барс» нынешним летом, невзирая на все привходящие обстоятельства, пандемию и всевозможные карантины, только наращивал игровые и кадровые мускулы. Сохранив практически всех прошлогодних лидеров, казанцы пополнили состав такими качественными форвардами-легионерами, как Найджел Доус и Стефан Да Коста. Перманентное перемещение нападающего Александра Бурмистрова между столицами Башкирии и Татарстана вновь привело его накануне нынешнего сезона в Казань. А из-за океана подоспело подкрепление в лице форварда молодёжной сборной России Александра Хованова. Правда, в матче с «армейцами» он участия не принял.

Учитывая все эти факты, практически все специалисты перед стартом сезона сходились во мнении, что «Ак Барс» должен считаться главным фаворитом чемпионата КХЛ и грядущего Кубка Гагарина. ЦСКА, конечно, тоже не торопились списывать со счетов, но многочисленные и тяжёлые потери в составе (начиная от голкипера Ильи Сорокина и заканчивая бомбардиром Кириллом Капризовым) не могли не сказаться на боеспособности и потенциале команды Игоря Никитина.

vk.com/hcakbars

«Сегодня значимый день — хоккей вернулся»

Впрочем, начало премьерного матча регулярного чемпионата «красно-синие» провели с таким азартом и напором, что попросту ошеломили соперника. И уже на 51-й секунде встречи счёт был открыт: автором первой заброшенной шайбы сезона стал защитник москвичей Дмитрий Саморуков, метко «выстреливший» в ближний угол с дальней дистанции при участии Антона Слепышева и Андрея Локтионова.

Этот гол воочию увидели президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, руководитель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и глава КХЛ Алексей Морозов. «Три богатыря» мирового хоккея приняли участие в церемонии открытия нового сезона в РФ и, конечно, с удовольствием посмотрели поединок двух топ-клубов Континентальной хоккейной лиги.

Я знаю, вы все соскучились по хоккею, по своим любимым командам. Расставание было долгим, но сегодня мы снова все вместе здесь, на нашей любимой игре. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за понимание. Пока есть ограничения, которые надо исполнять. Также хочу сказать слова благодарности врачам, которые на протяжении последних месяцев боролись за жизни и здоровье наших людей. Сегодня значимый день — хоккей вернулся, — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов.

Хоккей действительно вернулся — и сразу огненным матчем, атмосферу которого ничуть не портили заполненные лишь на четверть трибуны (увы, таковы нынче реалии нашего пандемического бытия). Хозяева практически идеально провели первый период, причём навязывать свою игру сопернику старалось не только ударное звено Николай Голдобин — Андрей Локтионов — Антон Слепышев, но и все остальные тройки. А в воротах был великолепен был новичок «армейцев» Александр Шарыченков.

Тем не менее казанцы наращивали давление и терпеливо ждали своего шанса, который заключался, в первую очередь, в эффективных действиях в большинстве. Нужно было лишь дождаться фола со стороны «красно-синих». В первой 20-минутке случилось лишь обоюдное удаление, когда форвард ЦСКА Андрей Светлаков заработал две минуты штрафа за удар Станислава Галиева коленом, а защитник «барсов» Дмитрий Юдин — за попытку собственными руками наказать провинившегося. И, кстати, уже в игре «четыре на четыре» гости показали себя более мастеровитыми и искусными в чужой зоне.

А вот во втором периоде удаления посыпались одно за другим: у москвичей поочередно отправлялись в штраф-бокс Артём Блажиевский, Андрей Локтионов, Мэт Робинсон. Для команды Дмитрия Квартальнова наступило раздолье в плане воплощения на льду наработанных на тренировках комбинаций в большинстве. 11 секунд хватило бригаде легионеров «Ак Барса», чтобы использовать первое же численное преимущество. Ответную шайбу записал на свой счёт француз Да Коста, три сезона — с 2014 по 2017 год — отыгравший как раз за ЦСКА. В ассистентах у него значились шведский защитник Микаэль Викстранд и канадский старожил КХЛ Джастин Азеведо.

vk.com/hcakbars

Роковой буллит Слепышева

Перед третьим периодом вспомнилась любопытная статистика: обе команды лишь по разу побеждали в матчах открытия сезона, хотя «армейцы» участвовали в подобных премьерах четырежды, а казанцы — трижды. То есть похвастаться ни тем, ни другим особо было нечем. Но в то же время был отличный шанс не самую впечатляющую цифирь существенно подкорректировать — следовало лишь дожать соперника на заключительном отрезке поединка.

ЦСКА сделал заявку на победу уже на исходе третьей минуты периода: кистевой бросок едва вошедшего в зону гостей Слепышева вряд ли таил в себе угрозу для шведского голкипера «барсов» Адама Рейдеборна, если бы не рикошет от клюшки Никиты Лямкина. Шайба после этого «кикса» по замысловатой траектории бабочкой впорхнула в сетку ворот казанцев над плечом вратаря. Локтионов при этом тоже заработал второй балл за результативность — благодаря голевой передаче.

Ровно через пять минут «армейцы» могли почти наверняка добить соперника, когда неугомонный Слепышев заработал буллит, заставив сфолить на себе Альберта Яруллина. Однако лучший игрок матча в составе ЦСКА штрафной бросок реализовать не сумел.

«Ак Барсу» тоже потребовалось пять минут, чтобы нанести ответный удар. И вновь своё веское слово сказали легионеры команды Квартальнова: Доус отдал классный пас от лицевого борта, а Азеведо в касание переправил шайбу в верхний угол ворот.

Откровенно говоря, было бы несправедливо, если бы казанцы проиграли этот матч в основное время. К концу встречи они выглядели явно свежее «армейцев», что выражалось и в количестве бросков по воротам (24-11 в третьем периоде, 11-3 в створ ворот), и в игровом превосходстве.

Вполне закономерная развязка наступила в овертайме. Соперники, поочередно схлопотав по одному удалению, вернулись к привычному для дополнительной пятиминутки формату «три на три», где «барсы» развернули удачу к себе лицом. Молодой нападающий Дмитрий Воронков, которому прочат большое будущее, коварно обокрал на чужом «пятачке» Константина Окулова и не оставил шансов Шарыченкову.

Волевая победа 3:2 — и Кубок открытия достаётся «Ак Барсу». А всем любителям хоккея досталась отличная запевка сезона, который обещает стать необычайно интересным.